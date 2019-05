Tensões comerciais entre China e Estados Unidos refletem-se em Wall Street

A bolsa de Wall Street abriu no vermelho esta terça-feira, tendo em conta as novas preocupações da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que são refletidas no sentimento dos investidores.

O tecnológico Nasdaq abriu a sessão a desvalorizar 1,25%, para 8.023,01 pontos. O S&P 500 caiu 1,23%, para 2.897,47 pontos e o industrial Dow Jones desceu 1,03%, para 26.165,71 pontos.

O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, visita os Estados Unidos esta semana para continuar as negociações, de modo a tentar minimizar o aumento repentino da tensão entre ambos os países depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter prometido uma nova subida das tarifas.

No domingo, Donald Trump referiu que o aumento de impostos entrará em vigor na próxima sexta-feira se não houver nenhum acordo com a China, o que provocou uma queda global nas ações e fez aumentar os receios de uma desaceleração no crescimento global.

“Há alguma incerteza sobre qual será o resultado final das negociações comerciais. Se não houver um acordo isso será interpretado negativamente pelos mercados”, afirmou Matt Forester, diretor de investimentos da Lockwood Advisors.

Este ambiente de crispação entre a China e os Estados Unidos já se faz sentir noutras empresas, como é o caso da Caterpillar Inc. que recuou 1,1%. A juntar à guerra comercial entre os dois países está o pessimismo da Comissão Europeia sobre a dívida italiana, que deverá aumentar ainda mais até 2020, face ao crescimento lento do país.

As principais petrolíferas Exxon Mobil caíram 0,5% e a Chevron Corp ficou nos 0,3%. Já as ações da Regeneron Pharmaceuticals desceram 4,1% depois da farmacêutica ter perdido as estimativas de lucro trimestrais.