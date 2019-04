Tesla procura novas fontes alternativas de financiamento

A Tesla anunciou esta segunda-feira que pode vir a ser necessário procurar fontes alternativas de financiamento, embora esteja à espera que os lucros do negócio sejam suficientes para financiar os seus investimentos e pagar dívidas pelo menos nos próximos 12 meses.

A notícia é avançada pela “Reuters” e vem no seguimento do comentário feito pelo CEO, Elon Musk que sugeriu, na semana passada, que um aumento de capital poderia ser iminente, já que a construtora de veículos elétricos registou uma perda de 700 milhões de dólares (627 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano.

“Podemos vir a precisar de angariar fundos adicionais no futuro, e esses fundos podem não estar disponíveis para nós quando precisarmos ou quisermos, ou de modo algum”, disse a Tesla em comunicado.

Segundo a agência, atualmente a Tesla tem 2,2 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) em caixa e espera despesas avaliadas em cerca de 2,5 mil milhões a 3 mil milhões de dólares por ano, nos próximos dois anos fiscais. A agência “Reuters” avança ainda que dívida total da empresa, registada a finais de março, era de 10,33 mil milhões de dólares (9,26 mil milhões de euros).

No entanto, explorar o mercado da dívida para angariar capital pode-se tornar mais caro para a fabricante de carros elétricos.