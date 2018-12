Tesla reduz preço do Modelo 3 na China pela terceira vez em dois meses

Pela terceira vez nos últimos dois meses a Tesla reduziu os seus preços na China. Depois de em novembro, a empresa ter baixado os preços dos Modelo X e Modelo S em 12 e 26 por cento, agora, e de acordo com o site chinês da fabricante de carros elétricos da Califórnia, os preços de alguns carros do Modelo 3 foram reduzidos até 7,6%. O preço deste modelo na China agora é de 63 mil euros.

A Tesla refere que está a “absorver uma parte significativa da tarifa para ajudar a tornar os carros mais acessíveis para os clientes na China”.

No início deste mês, a Tesla cortou os preços de seus modelos S e X depois do Ministério das Finanças da China ter suspendido as tarifas adicionais sobre veículos e peças automáticas fabricadas nos Estados Unidos por três meses a partir de janeiro, reduzindo o custo de importação de carros Tesla para venda na China.