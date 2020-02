Tesouro quer aproveitar queda das ‘yields’ para emitir até 1.250 milhões a seis e 14 anos

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai ao mercado esta quarta-feira para emitir até 1.250 milhões de euros, num leilão duplo de dívida a seis e 14 anos no qual deverá beneficiar da queda recente das yields da dívida soberana na zona euro, resultado da receios sobre o impacto económico do coronavírus.

O montante indicativo total no leilão de Obrigações de Tesouro com prazo de 21 de julho de 2026 e 18 de abril de 2034 é entre mil e 1.250 milhões de euros.

“O leilão duplo deverá correr bem”, afirmou Filipe Garcia, economista e presidente da IMF-Informação de Mercados Financeiros, recordando que as taxas das dívidas soberanas da zona euro no mercado secundário têm estado em tendência de descida nas últimas semanas.

A taxa das OT portuguesas a 10 anos negociava esta terça-feira nos 0,31%, face aos 0,44% do início do ano. Filipe Garcia recordou que a taxa do bund alemão a 10 anos, visto como referência da dívida europeia a 3 de fevereiro tocou nos -0,44% a 3 de fevereiro, mínimos de outubro.

“Esta tendência tem a ver, em parte, pela dívida da zona euro ser vista como refúgio, mas principalmente devido aos receios de uma desaceleração económica”, explicou.

“Os efeitos económicos diretos [do coronavírus] notam-se sobretudo na China, com muitas fábricas ainda fechadas e a cadeia logística ameaçada, mas um menor crescimento na segunda economia mundial terá certamente impacto negativo na atividade e na confiança a nível global”; sublinhou.

A pressionar as yields estão ainda a expetativas sobre o rumo da política monetária. “É cada vez mais evidente a inexistência de condições para subidas dos juros este ano, como se pode verificar pela evolução das taxas fixas do euro”, slaientou Filipe Garcia.

O ano passado o Tesouro não realizou nenhum leilão de OT a 6 e 14 anos. A última vez que Portugal foi aos mercados foi a 19 de janeiro para emitir 949 milhões de euros em OT, numa operação de troca de dívida para alongar os prazos e que envolveu também a recompra de dívida que chegava à maturidade a 15 de abril de 2021.

A instituição liderada por Cristina Casalinho comprou 949 milhões de euros que venciam a 2021, com uma taxa de alocação de 3,85% e, em troca, vendeu 949 milhões de euros em OT com maturidade a 15 de junho de 2029, com uma taxa de 1,95%.