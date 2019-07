Tesouro vai aos mercados na quarta-feira para prolongar maturidades

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar esta quarta-feira uma operação de troca de dívida para alongar Obrigações do Tesouro que venciam em 2020 e 2021, anunciou a instituição liderada por Cristina Casalinho em comunicado divulgado esta terça-feira.

O Tesouro vai recomprar OT que venciam a 15 de junho de 2020 (com uma taxa de alocação de 4,80%) e a 15 de abril de 2021 (com uma taxa de 3,85%) e em troca vender OT que vencem a 21 de julho de 2026 (com uma taxa de 2,875%) e a 17 de outubro de 2028 (taxa de alocação de 2,125%).

Esta é a quarta de troca de dívida em poucos meses e faz parte a estratégia do Tesouro em alongar as maturidades e ‘suavizar’ a curva de amortizações. Em maio, comprou 742 milhões de euros em OT que chegavam à maturidade a 15 de abril de 2021 e em troca, o Tesouro emitiu o mesmo valor em obrigações com maturidade a 21 de julho de 2026. Em termos de juro, a operação ofereceu vantagens ao IGCP já que as OT com maturidade em 2021 tinham uma taxa de cupão de 3,85%, enquanto os títulos com maturidade em 2026 uma taxa de cupão de 2,875%.