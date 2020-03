“The Guardian” recomenda Guimarães como cidade a visitar

O jornal britânico ‘The Guardian’ classificou as dez capitais culturais mais pequenas que os leitores têm de conhecer, onde incluiu a cidade portuguesa de Guimarães.

Em 2012, o berço português foi classificado como capital europeia da cultura e o centro histórico de Guimarães foi classificado como património mundial pela Unesco. Devido a estas classificações, Guimarães criou novos espaços artísticos e novos restaurantes, nomeadamente ‘A Cozinha’ de António Loureiro, que conta com uma estrela Michelin.

O site ‘The Crazy Tourist’ destacou alguns dos melhores locais na visitar na cidade de Guimarães, entre os quais se encontra o centro histórico, o castelo da cidade, o teleférico Monte da Penha mas também o museu Alberto Sampaio que fica colado à igreja do centro.

O Palácio dos Duques de Bragança encontra-se no primeiro lugar da lista para visitar, seguindo-se o Largo da Oliveira, a rua de Santa Maria, que é a rua mais antiga da cidade, também a Citânia de Briteiros por remeter para a Idade do Ferro, o museu Arqueológico Martins Sarmento, a zona de Couros que servia para a indústria do couro.