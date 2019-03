Theresa May anuncia que abandona o cargo caso Brexit seja aprovado

A primeira-ministra britânica, Theresa May, prometeu aos deputados conservadores que deixa o cargo antes da segunda fase das negociações da saída do Reino Unido da União Europeia.

A primeira-ministra, que sofreu já duas derrotas em votações sobre o acordo que fechou com Bruxelas para a concretização do ‘Brexit’ garantiu que não estará ma segunda fase de negociações do processo.

O anúncio foi feito esta tarde, durante uma reunião à porta fechada, onde a primeira-ministra referiu que estaria disposta a sair mais cedo do que o pretendido “como maneira de garantir um Brexit suave e ordenado”.

Embora a reunião tenha decorrido à porta fechada, o jornalista da “BBC”, Iain Watson, citando fontes do partido, avança o que a primeira-minista terá dito: “Estou preparada para abandonar o meu cargo mais cedo do que esperava se conseguir uma saída suave e ordeira do Brexit”.

Não é claro, no entando, que o acordo alcançado por Theresa May junto de Bruxelas possa ser votado na sexta-feira. O presidente do parlamento britânico, John Bercow, voltou a avisar a primeira-ministra Theresa May de que o acordo de retirada do Reino Unido da UE só pode voltar pela terceira vez a votos se tiver mudanças significativas, mas os sinais parecem apontar para uma direção diferente.