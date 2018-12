Theresa May esperar fechar o acordo do Brexit e manter-se como primeira-ministra até 2021

A primeira-ministra Theresa May pretende fechar o acordo do Brexit e permanecer no cargo até 2021. Esta é pelo menos a intenção dos seus aliados políticos que assim permitiriam que Theresa May continuasse no poder até o outono de 2021, altura em que entregaria o cargo um novo líder conservador, de acordo com um ministro do gabinete de Theresa May, citado pelo jornal “Sunday Times” este domingo.

Esta ideia já foi discutida com importantes figuras do partido, possivelmente incluindo Theresa May. A mudança permitiria que a primeira-ministra fizesse pelo menos mais duas remodelações antes de sair de Downing Street, segundo fontes próximas.

A primeira remodelação é esperada logo após o próximo mês de março, que permitiria que Theresa May promovesse uma nova geração de ministros, de acordo com o “Sunday Times”. O chanceler Philip Hammond, o secretário de transportes Chris Grayling, o secretário de Comércio, Liam Fox, e o secretário de negócios Greg Clark poderiam ser demitidos para abrir espaço a novos talentos e um gabinete mais jovem, com a maioria com menos de 50 anos.

Os apoiantes de Theresa May foram encorajados pelo que acreditam ser uma mudança substancial na aritmética política na Câmara dos Comuns.