Tino perdeu Rans, mas não foi o único. Marcelo pôs todos os adversários a perder ’em casa’

Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans, perdeu a freguesia de Rans, concelho de Penafiel, distrito do Porto, para o Presidente reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa, nas eleições presidenciais deste domingo. Marcelo venceu com 44,25% dos votos, mas com uma breve diferença de mais 20 votos face a Vitorino Silva, que nas últimas eleições presidenciais foi o candidato mais votado em Rans, contabilizado 60,93% dos votos (616). Agora, foram só 41,98% (369 votos). Mas não foi o único a perder “em casa”.

A ex-diplomata e militante do PS Ana Gomes (que ficou em segundo lugar nas eleições) ficou em terceiro lugar na freguesia em que votou, em Cascais. A freguesia de Cascais e Estoril preferiu dar vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, com 56,31% (15.311 votos), menos do que há cinco anos. Mas Ana Gomes também não ficou em segundo. André Ventura conquistou 18,29% dos votos na freguesia de Ana Gomes, que ficou em terceiro, com 11,70% (3.182 votos).

O líder do Chega, André Ventura, votou na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, mas também não conseguiu ganhar “em casa”. Na freguesia mais jovem do país, Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito com 53,87% (5.336 votos), mais 3 mil votos do que em 2016. Ana Gomes ficou em segundo, com 18,26% (1.809 votos), enquanto André Ventura conquistou o terceiro lugar, com 11,51% (1.140 votos).

O eurodeputado comunista João Ferreira ficou em quinto lugar na freguesia do Lumiar, em Lisboa, onde votou. O candidato apoiado pelo PCP e pelo PEV não conseguiu ir além dos 4,49% (1.061 votos) em 24.051 eleitores que exerceram o direito de voto. A freguesia de João Ferreira deu vitória a Marcelo Rebelo de Sousa com 52,82% e praticamente o mesmo número de votos de há cinco anos (12.492 votos). À sua frente, ficaram ainda Ana Gomes (18,38%), André Ventura (11,37%) e Tiago Mayan Gonçalves (8,19%).

A eurodeputada bloquista Marisa Matias, que ficou em quinto lugar nas eleições deste domingo, passou a segunda mais votada na freguesia de Vila Seca e Bem da Fé, Coimbra, que inclui a aldeia de Alcouce, onde nasceu. Há cinco anos, tinha ficado em primeiro lugar, com 49,10% (272 votos), mas este ano passou a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, que ganhou na freguesia de Marisa Matias com 46,59% (198 votos). Marisa Matias ficou em segundo lugar, com 28,24% (120 votos), menos de metade dos votos de 2016.

Tiago Mayan Gonçalves ficou também em segundo lugar, na freguesia onde votou no Porto (Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde), atrás de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente reeleito ganhou na freguesia do candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal, com 48,37% dos 14.721 votos (6.986 votos). Já Tiago Mayan Gonçalves conseguiu o segundo lugar, a frente de Ana Gomes, com 15,94% (2.303 votos), menos um terço dos votos do vencedor.

Marcelo Rebelo de Sousa venceu ainda de forma destacada no concelho onde vota, em Celorico de Basto, no distrito de Braga. O Presidente foi reeleito em Celorico de Basto com 76,1% dos votos, seguido de Ana Gomes, a grande distância, com uma votação de 7,25%.