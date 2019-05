Tombo em Wall Street com fantasma da guerra comercial

A Bolsa de Nova Iorque sofreu hoje um queda significativa com os índices a caírem quase 2%. O Dow Jones perdeu 1,79% para 25.965 pontos; o Nasdaq tombou 1,96% para 7.963,76 pontos e o S&P 500 caiu 1,65% para 2.884 pontos.

A Boeing liderou as quedas no Dow Jones ao descer 3,83% depois de uma revisão em baixa do price-target do Barclays. As ações da United Health (-3,4%) e as da Apple (-2,7%) seguiram-se nas quedas.

O escalar das tensões comerciais levou os índices para quedas.

Depois de ontem Trump anunciar a intenção de aumentar as tarifas sobre as importações chinesas, hoje foi a vez de Robert Lighthizer seguir o mesmo caminho, num movimento que o mercado interpreta como sendo um passo atrás no processo negocial. Certo é que se mantém a visita da comitiva chinesa aos EUA, com os investidores agora de olhos postos nas conversações agendadas para os dias 9 e 10 de maio.

Hoje a Lyft mostrou contas hoje após o fecho da NYSE, num contexto de muitos short sellers ativos.

A rival da Uber anunciou hoje prejuízos de 1.138 milhões de dólares (1.016 milhões de euros) nos três primeiros meses do ano, quase cinco vezes mais do que os sofridos no mesmo período de 2018. Estas são as suas primeiras contas públicas depois da sua admissão à Bolsa de Valores de Nova Iorque.

A firma de São Francisco, na Califórnia faturou, entre janeiro e março, 776 milhões de dólares (693 milhões de euros), quase o dobro dos 397 milhões (354 milhões de euros) faturados nos três primeiros meses de 2018, mas as suas despesas triplicaram, o que explica o grande aumento das perdas.

Mas não foi apenas o mercado de ações que sofreu um tombo, também o mercado de futuros de petróleo está em queda significativa. O crude West Texas no mercado dos EUA desliza 1,67% para 61,21 dólares e o Brent, referência em Londres, perdeu 2,32% para 69,59 dólares.

Ao nível macroeconómico, hoje foi divulgado o índice Redbook Johnson que mede o crescimento das vendas do retalho através do uso de uma amostra de grandes retalhistas norte-americanas que representam cerca de 9.000 lojas.

O índice de vendas retalhistas Redbook subiu 1,3% até aos 5,9% ao nível interanual. Para além do índice de optimismo económico dos consumidores ter avançado em maio de 54,4 para 58,6, acima dos 54,4 estimado pelos analistas.

Para além de as ofertas de Emprego JOLTS (JOLTS Job Opening) – que são um relatório mensal sobre ofertas de emprego nas áreas comercial, industrial e de escritório dos Estados Unidos. O cálculo inclui todas as vagas que ainda estão abertas no último dia útil do mês – terem mostrado uma oferta de 7,48 milhões de empregos, acima dos 7,24 milhões previstos.