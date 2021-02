Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 1 de fevereiro

Evento em destaque: Eurostat divulga taxa de desemprego zona euro em dezembro

O consenso dos analistas aponta para uma manutenção da taxa de desemprego de 8,3% na zona euro em dezembro, depois de um recuo ligeiro dos 8,4% de novembro. Nesse mês o números de pessoas desempregadas caiu em 172 mil para 13,61 milhões, com a Espanah a liderar em termos de taxa desemprego: 16,4%.

“Os dados de dezembro deverão mostrar se o número de empregos continuou a cair nos sectores mais afectados pela segunda vaga da pandemia”, afirmaram os economistas do ING, enquanto os analistas do Trading Economics olham já para os números de janeiro, mês com medidas de confinamento mais restritivas em muitos países, prevendo um aumento da taxa de desemprego para 8,7%.

Outros eventos em foco:

INE divulga estimativa rápida da atividade turística em dezembro

Banco de Portugal publica nota de informação estatística sobre dívida pública

Resultados: Banco de Sabadell (Espanha)

Terça-feira, 2 de fevereiro

Evento em destaque: Estimativas rápidas dos PIB de quarto trimestre, Portugal e zona euro

Depois de recuperação (em cadeia) de 5,7% no terceiro trimestre, a economia portuguesa terá recuado novamente nos últimos três meses de 2020. Segundo as projeções do Banco de Portugal, divulgadas a 14 de dezembro, o Produto Interno Bruto terá caído 1,8% em cadeia e 8% em termos homológo. Na altura da divulgação do Boletim, o governador Mário Centeno afirmou que a contração é “consequência da segunda vaga da pandemia e das medidas que foram adotadas”.

Na zona euro, o consenso dos analistas aponta para um recuo em cadeira mais ligeiro, de 1,2%, face ao crescimento de 12,5% no terceiro trimestre. Em termos homólogos, a estimativa é de uma contração de 5,4%. Segundo os economistas do ING, a economia da zona euro poderá mesmo ter contraído menos de 1% em cadeia, com números supreendemente positivo da Alemanha, da Bélgica e de Espanha, com um recuo menor que esperado para a França.

Outros eventos em foco:

Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco discute ponto de situação, questões jurídias e programação das audições

Eurostat divulga estimativa rápida do PIB do quarto trimestre na União Europeia e na zona euro

INE publica estatísticas de preços da habitação ao nível local

Resultados: BP (Reino Unido), Alphabet, Amazon, Pzifer, Exxon Mobil, ConocoPhillips (EUA)

Quarta-feira, 3 de fevereiro

Evento em destaque: Eurostat publica estimativa rápida da inflação na zona euro em janeiro

A inflação é um dos temas em foco este ano, na realidade a expectativa de ‘reflação’, após um período prolongado de inflação muito baixa. “A inflação foi um não-assunto durante bastante tempo mas há cada vez mais perguntas sobre o futuro, apesar de o aumento de preços estar ainda significativamente longe da meta de 2% nos Estados Unidos, no Japão e na Europa”, referiu Greg Meier, economista sénior da Allianz Global Investors.

Meier referiu que a inflação homóloga na zona euro terá subido 0,2% em janeiro, um máximo de cinco meses e depois dos -0,3% de dezembro, mas sublinhou que a aceleração deverá ser mais forte em março e abril, devido à comparação com os meses mais fracos do ano passado, o chamado ‘efeito base’, mas também porque os preços de alguns commodities estão subir, especialmente os alimentares e os de energia.

Outros eventos em foco:

Parlamento discute em plenário proposta sobre apoio aos sócios-gerentes e trabalhadores independentes

Audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação

Audição da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, na Comissão de Saúde

Resultados: Banco Santander (Espanha), Siemens (Alemanha), Paypal, Ebay (EUA), GlaxoSmithKline (Reino Unido)

Quinta-feira, 4 de fevereiro

Evento em destaque: Reunião do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra

A reunião do banco central liderado por Andrew Bailey deverá ter dois principais focos de atenção. O primeiro será a análise das discussões que lançou com os bancos sobre os possíveis efeitos de taxas de juro negativas, um tema no qual o Comité está, aparentemente, dividido. Em qualquer caso, a expectativa é que mantenha inalterada, por enquanto, a taxa de juro diretora em 0,1%.

O outro foco de interesse deverá ser a divulgação de novas projeções económicas, as primeiras desde novembro. A principal alteração deverá ser em relação ao primeiro trimestre, que deverá agora contemplar uma contração devido ao lockdown, e que deverá também obrigar a um corte na projeção para o crescimento no conjunto do ano.

Outros eventos em foco:

Banco de Portugal publica nota de informação estatística sobre taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos

Eurostat divulga vendas a retalho na UE em dezembro

EUA: novos pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de janeiro

Resultados: Royal Dutch Shell (Holanda), Merck, Ford, Philip Morris (EUA)

Banco Central Europeu publica Boletim Económico

Sexta-feira, 5 de fevereiro

Evento em destaque: Dados da criação de emprego nos setores não-agrícolas nos EUA em janeiro

Os dados de dezembro da criação de empregos no setores não-agrícolas nos Estados Unidos desiludiram, com uma descida de 140 mil postos de trabalho face à expectativas de uma subida de 71 mil. Para janeiro, o consenso dos analistas aponta para uma subida de 20 mil, com base em indicadores de alta frequência que já foram divulgados. Olhando mais para a frente, os analistas do ING salientam que os dados de fevereiro poderão já serem melhores, depois de a Califórnia, estados mais populoso do país, ter permitido a reabertura de restaurantes para refeições em esplanadas, e também cabeleireiros.

Outros eventos em foco:

Eurostat publica preços na importação de bens na indústria em dezembro

Resultados: Vinci, Sanofi, BNP Paribas (França), AON, Wynn Resorts (EUA)