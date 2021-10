Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados esta semana

Segunda-feira, 4 de outubro

Evento em destaque: OPEP reúne-se em encontro de ministros

Depois dos contínuos cortes à produção face à quebra registada em 2020, o petróleo encontra-se agora em máximos de três anos e a expectativa é que a procura continue a aumentar, à medida que a generalidade das economias mais desenvolvidas estabiliza a situação pandémica e prossegue com a retoma económica. Para a reunião de segunda-feira, a previsão dos analistas é, portanto, que o maior cartel petrolífero do mundo mantenha o plano definido em julho de aumentos mensais na produção de 400 mil barris por dia, embora haja a possibilidade de este ritmo ser acelerado.

Outros eventos em foco:

Reunião do Eurogrupo de outubro

Espanha: Dados do desemprego em setembro

EUA: Encomendas industriais em agosto

Terça-feira, 5 de outubro

Evento em destaque: IHS Markit confirma PMI dos serviços na zona euro em setembro

A primeira semana de outubro terá os resultados definitivos dos índices de gestores de compras para os serviços e a construção na zona euro, dois sectores com comportamentos bastante diferentes no último ano, fruto das restrições pandémicas impostas na maioria dos países europeus. Os dados iniciais apontam para um abrandamento do ritmo de expansão da atividade económica no bloco da moeda única, o que é consistente com a noção de que o pico da retoma terá já passado, mas mostra ainda um crescimento assinalável no sector terciário europeu.

Outros eventos em foco:

Feriado nacional em Portugal (Dia da Implementação da República)

EUA: Balança comercial em agosto

Canadá: Balança comercial em agosto

Austrália: Balança comercial em agosto

Austrália: Vendas a retalho em agosto

Banco da Reserva da Austrália anuncia decisão sobre taxas de juro diretoras

Japão emite títulos do Tesouro a 10 anos

Quarta-feira, 6 de outubro

Evento em destaque: Expectativa por subida dos juros na Nova Zelândia cresce pelo segundo mês

Depois de, em agosto, a Nova Zelândia ter visto um surto de Covid-19 evitar que se tornasse a primeira economia desenvolvida a subir as taxas de juro diretoras depois do início da pandemia, deixando esse título para a Noruega, a expectativa de que tal decisão seja tomada na reunião desta quarta-feira é grande. Numa semana que verá a vizinha Austrália decidir sobre a sua política monetária e que terminará com dados chave para a decisão de tapering na maior economia do mundo, os mercados estarão atentos à forte possibilidade de mais um banco central recuar nos apoios à retoma.

Outros eventos em foco:

BdP divulga Boletim Económico

Eurostat anuncia vendas a retalho em agosto

Alemanha: Encomendas industriais em agosto

EUA: Relatório ADP do emprego privado em setembro

Brasil: Vendas a retalho em agosto

Quinta-feira, 7 de outubro

Evento em destaque: BCE publica minutas da reunião de política monetária

Numa semana plena de eventos relevantes no capítulo monetário, o BCE divulga as minutas da habitual reunião sobre a sua política nesta vertente, depois de Christine Lagarde, a presidente do organismo, ter reiterado a necessidade de manter uma postura acomodatícia em várias intervenções na passada semana. Ao contrário de outras economias avançadas como os EUA ou o Reino Unido, a pressão de preços na zona euro não é tão forte, pressionando menos o banco central a anunciar a decisão de recuar no programa de compra de ativos.

Outros eventos em foco:

INE publica Índice de Custos de Construção de Habitação Nova de agosto

Alemanha: Produção industrial em agosto

EUA: Pedidos semanais de subsídio federal de desemprego

Reino Unido: Produtividade do trabalho no 2º trimestre

Espanha emite títulos do Tesouro a 10, 15 e 50 anos

Sexta-feira, 8 de outubro

Evento em destaque: Dados do emprego nos EUA em setembro

Com vários membros do comité de presidentes da Reserva Federal dos EUA a apontarem já um progresso substancial e suficiente no capítulo da inflação para arrancar com a remoção gradual do programa de compra de ativos em curso, Jerome Powell continua a sublinhar a importância de estes progressos se estenderem também à vertente laboral, onde a economia norte-americana dá sinais de uma recuperação menos vigorosa. Embora a expectativa para a divulgação de sexta-feira seja de números mais animadores do que os do último relatório, efeitos sazonais e a tempestade Ida podem novamente deixar o indicador abaixo da previsão de 470 mil novos empregos criados.

Outros eventos em foco: