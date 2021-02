Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

Praças europeias encerram divididas entre as perdas do PSI20 e os ganhos do IBEX. O PSI-20 foi impactado pelas quedas da EDP Renováveis, Galp e BCP. As ações do banco liderado por Miguel Maya estão a ser afetadas pela notícia da Bloomberg que o Bank Millennium na Polónia estima que o acordo proposto pelos reguladores polacos para resolver os créditos em francos suíços poderá custar entre 900 milhões e 1,1 mil milhões de euros.