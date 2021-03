Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

Esta quarta-feira, dia 10 de março, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga dados da inflação em fevereiro. Depois da inflação negativa em dezembro, o indicador recuperou terreno em janeiro e subiu até aos 0,3% em termos homólogos no primeiro mês do ano. Importa agora perceber como afetou o confinamento a evolução dos preços na economia nacional.

Já o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza um leilão duplo de Obrigações do Tesouro com maturidades em 2027 e 2030, com montante máximo indicativo de 1.250 milhões de euros

Outros eventos em foco