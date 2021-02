Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

O evento em destaque esta quinta-feira, 4 de fevereiro, é a reunião do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra, onde serão discutidos os possíveis efeitos das taxas de juro negativas e a divulgação de novas projeções económicas.

A reunião do banco central liderado por Andrew Bailey deverá ter dois principais focos de atenção. O primeiro será a análise das discussões que lançou com os bancos sobre os possíveis efeitos de taxas de juro negativas, um tema no qual o Comité está, aparentemente, dividido. Em qualquer caso, a expectativa é que mantenha inalterada, por enquanto, a taxa de juro diretora em 0,1%.

O outro foco de interesse deverá ser a divulgação de novas projeções económicas, as primeiras desde novembro. A principal alteração deverá ser em relação ao primeiro trimestre, que deverá agora contemplar uma contração devido ao lockdown, e que deverá também obrigar a um corte na projeção para o crescimento no conjunto do ano.

Outros eventos em foco: