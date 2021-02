Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta terça-feira

O evento em destaque esta terça-feira, 2 de fevereiro, são as estimativas rápidas dos PIB de quarto trimestre, Portugal e zona euro.

Depois de recuperação (em cadeia) de 5,7% no terceiro trimestre, a economia portuguesa terá recuado novamente nos últimos três meses de 2020. Segundo as projeções do Banco de Portugal, divulgadas a 14 de dezembro, o Produto Interno Bruto terá caído 1,8% em cadeia e 8% em termos homólogo. Na altura da divulgação do Boletim, o governador Mário Centeno afirmou que a contração é “consequência da segunda vaga da pandemia e das medidas que foram adotadas”.

Na zona euro, o consenso dos analistas aponta para um recuo em cadeira mais ligeiro, de 1,2%, face ao crescimento de 12,5% no terceiro trimestre. Em termos homólogos, a estimativa é de uma contração de 5,4%. Segundo os economistas do ING, a economia da zona euro poderá mesmo ter contraído menos de 1% em cadeia, com números surpreendentemente positivo da Alemanha, da Bélgica e de Espanha, com um recuo menor que esperado para a França.

