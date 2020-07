Topo da Agenda: Saiba o que vai marcar a atualidade esta quarta-feira

Portugal regressa ao mercado esta quarta-feira para colocar até 1.750 milhões de euros em dívida de curto-prazo.

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza esta manhã um leilão duplo de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade até janeiro de 2021 (seis meses) e julho de 2021 (12 meses), com um montante indicativo global entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.

Na última emissão a 12 meses, realizada em maio, o IGCP colocou mil milhões de euros, com uma taxa de -0,351%, voltando assim a financiar-se a taxas negativas nesta maturidade, depois de no leilão de abril a yield ter sido positiva (0,038%) pela primeira vez em três anos.

MP poderá acusar Ricardo Salgado de ter alegadamente liderado uma associação criminosa

Termina esta quarta-feira o prazo para o Ministério Público (MP) acusar Ricardo Salgado, ex-patrão do Banco Espírito Santo, por ter alegadamente liderado uma associação criminosa enquanto líder do Grupo Espírito Santo.

Segundo o jornal “Público”, esta organização era desconhecida pela maioria equipa de gestão do banco que terá sido criada para financiar a dívida das empresas da família e que lesou o BES em mil milhões de euros. O MP suspeita que em causa estejam pagamentos ocultos, fraudes no comércio internacional e desvio de fundos.

INE divulga atividade turística relativa a maio

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a atividade turística registada no mês de maio, um dos setores da economia mais afetados pela Covid-19.

Os dados do INE referentes ao mês de abril registaram uma quebra de 97% do número de dormidas e de 97,4% do número de hóspedes e uma contração de 98,3% das receitas do setor.

As estimativas da Confederação do Turismo de Portugal apontam para uma quebra, em maio, de 95% das dormidas e cerca de 93,8% do número de hóspedes.

Reunião da OPEP+

A OPEP +, formada pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a Rússia, reúne esta quarta-feira para decidir se mantém o corte de produção de 9,6 milhões de barris por dia, ou se aumenta a produção de crude em 2,2 milhões de barris por dia, tal como defende a Arábia Saudita, a líder de facto do cartel petrolífero.