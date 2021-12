Tornado mata pelo menos 50 trabalhadores numa fábrica nos Estados Unidos

Um tornado provocou pelo menos 50 mortos no Kentucky, ao causar o colapso de uma fábrica de velas em Mayfield onde estavam mais de 100 trabalhadores, disse neste sábado o governador daquele estado norte-americano, Andy Beshear.

“Receio que haja mais de 50 mortos no Kentucky. Estamos provavelmente mais perto de 70 a 100 mortos, é horrível”, disse Beshear numa conferência de imprensa, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Beshear disse que “havia cerca de 110 pessoas na altura em que o tornado” atingiu a fábrica de velas.

“É muito difícil, muito duro, e estamos a rezar por cada uma dessas famílias”, afirmou. “Antes da meia-noite, declarei o estado de emergência”, acrescentou o governador.

Outras quatro pessoas morreram devido ao mau tempo nos estados norte-americanos do Tennessee e Arkansas, que também provocou o colapso de um armazém da Amazon no sul do Illinois, segundo as autoridades locais.

No Tennessee, duas mortes relacionadas com tempestades foram relatadas em Lake County e uma no condado de Obion, no noroeste do estado, disse uma porta-voz da agência de gestão de emergências, citada pela agência de notícias Associated Press (AP).

No Arkansas, um tornado atingiu um lar de idosos em Monette Manor, na sexta-feira à noite, matando uma pessoa e provocando cinco feridos graves. O edifício colapsou e 20 pessoas ficaram encurraladas, disse o juiz do condado de Craighead à AP. Segundo a mesma fonte, o edifício ficou parcialmente destruído.

No Illinois, um tornado provocou o colapso de um armazém da empresa Amazon perto de Edwardsville, cerca de 40 quilómetros a leste de St. Louis, provocando pelo menos um ferido, que foi transportado de helicóptero para um hospital local, segundo a AP.