Tostas de abacate e margaritas de tequila em risco, se Trump fechar a fronteira com o México

O sultão do Brunei já classificou a implementação do novo código penal, uma versão rígida da lei islâmica sharia, como “uma ótima conquista”. Entre os que se opõe à lei e apelam ao boicote aos hotéis de luxo do sultão de Brunei estão as celebridades George Clooney e Elton John e os políticos Joe Biden e Kemala Harris.