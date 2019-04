Touros faltam à chamada para novos máximos históricos em Wall Street

Com o S&P500 a apenas 2,2% de território desconhecido, os investidores não se sentiram ontem ainda confortáveis a darem esse passo após um trimestre de fortes ganhos que foi seguido de um primeiro dia desta semana com uma valorização robusta. O marasmo verificado ontem nos índices norte-americanos com variações finais que oscilaram entre os -0.3% do Dow Jones e os 0,25% de ganho no tecnológico Nasdaq, foi potenciado pelos dados económicos contraditórios e poucos entusiasmantes que saíram, concretamente as vendas de bens duradouros nos EUA que registaram um decréscimo de -1,6%, ainda assim melhor que as previsões de -1,8%, ou as ordens à manufactura de nondefense capital goods excluindo aviação, que caíram -0,1% quando se esperava um acréscimo de 0,1%.

Ao nível empresarial destaque pela negativa para a forte queda de -12,81% nos títulos da Walgreens Boots Alliance, depois da retalhista de produtos farmacêuticos ter reportado lucros no primeiro trimestre abaixo do antecipado, bem como ter reduzido as previsões dos resultados para 2019, performance que afectou todos os três principais índices, mas com particular ênfase no Dow Jones, enquanto que nos sectores foi decisiva para a perda de -0.84% do grupo das retalhistas de produtos essenciais, averbando assim o pior registo entre os onze sectores do S&P500, num dia em que as empresas denominadas de refúgio obtiveram das valorizações mais robustas, como por exemplo as utilities e as imobiliárias. As próximas semanas irão revelar se o panorama de desilusão nos resultados será uma constante, com os analistas à espera de uma contracção de -4% nos lucros do primeiro trimestre nas empresas do principal índice mundial.

No Forex não houve grandes movimentos a destacar numa sessão em que o U.S dólar avançou 0,2% contra um cabaz de outras moedas principais, tendo como companhia de valorização a Libra inglesa que avançou até aos $1.3124, no dia em que foi reportada a intenção de Theresa May de adiar a data limite para o Brexit por um prazo adicional curto. Hoje destaque para diversos dados económicos importantes que podem mexer com o mercados como por exemplo os PMI que vão sair na Europa e o ISM que vai ser divulgado sobre a economia norte-americana.

O gráfico de hoje é do DAX30, o time-frame é Diário

O índice alemão reconquistou a linha mediana do canal ascendente (azul), o que invalidou o sinal bearish que foi gerado aquando da quebra em baixa da mesma.