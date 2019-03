O Nasdaq tombou 2,5% para 7.642,67 pontos; o S&P 500 perdeu 1,89% para 2.800,88 pontos e o industrial Dow Jones cedeu 1,77% para 25.502,32 pontos.

Os analistas apontam para a curva de rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos que está quase invertida, o que é um sinal preocupante sobre a evolução da economia norte-americana, no sentido de antecipar uma recessão. O “spread” entre os juros a três meses e a 10 anos não era negativo desde 2007.

Na origem da queda dos mercados estão os dados económicos. A atividade económica nos EUA saiu mais fraca que o previsto. Os valores preliminares revelam que tanto a atividade na indústria como nos serviços arrefeceu nos EUA em março. O PMI Indústria desceu de 53 para 52,5 (analistas esperavam 53,5) e o PMI Serviços recuou de 56 para 54,8 (esperava-se 55,5).

Dentro das empresas destaca-se a forte queda da Nike (-6,61%), que foi o pior título do Dow Jones, depois de publicar um crescimento fraco das vendas no território norte-americano. Também se destacou a Tiffany’s, mas pela positiva, (+3,17%), após atingir um recorde de vendas no último ano.

Noutros mercados, o petróleo West Texas cai 1,85% para 58,87 dólares e o Brent cai 1,43% para 66,89 dólares.

O euro caiu 0,67% face ao dólar para 1,1298 dólares.