Transportes públicos no Algarve vão ficar mais baratos

Os transportes públicos do Algarve vão ficar mais baratos a partir do próximo 1 de maio, sendo que em alguns casos antecipa-se uma diminuição nos tarifários superior a 80%, informa o comunicado enviado às redacções.

Os novos preços são possíveis graças à Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) que vai permitir, no caso dos transportes rodoviários, preços entre os 14 euros e os 40 euros. No transporte ferroviário a redução acontece em duas fases distintas, a partir de 1 de maio, todos os passes da CP vão custar menos 50%, e a partir de 1 de julho, os títulos de transporte mais caros vão ter uma redução superior a 80%, de forma a que o valor máximo se fixe nos 40 euros.

Com esta medida de redução do preço dos passes, a AMAL vai investir anualmente mais de 1 milhão de euros, que serão entregues a nível de

compensação às concessionárias envolvidas, reforçando o Programa de Apoio à Redução Tarifária e permitindo beneficiar os atuais e futuros utilizadores dos transportes públicos no Algarve.