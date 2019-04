Tripadvisor: Lisboa entre os melhores destinos a nível mundial. Funchal e Algarve também em destaque

A capital portuguesa volta a constar na lista dos melhores destinos para visitar, e quem o diz são os próprios viajantes, que utilizam o Tripadvisor. A conhecida plataforma que promove o turismo mundial revelou os vencedores em diversas categorias, e Portugal é mencionado em diversas categorias.

Destacado como o 18º melhor destino, de uma lista de 25 países, Lisboa continua a fazer furor no estrangeiro. Além de ser um dos melhores destinos para viajar com crianças, Portugal ainda recebeu 21,76 milhões de turistas em 2018 e o turismo na capital gerou 13,7 milhões de euros para o Estado, bem como a criação de 182 mil postos de trabalho, dados que comprovam a força da marca Lisboa entre os destinos turísticos mundiais.

Entre as principais atrações, o Tripadvisor destacou o Oceanário de Lisboa, Alfama e o Mosteiro dos Jerónimos. A Fundação Calouste Gulbenkian, o Museu Nacional do Azulejo, Bairro Alto, Chiado, Praça do Comércio, o Miradouro de Nossa Senhora do Monte, que tem vista para a cidade e o Estádio do Benfica também é um dos grandes destaques da lista, ocupando o oitavo lugar.

Dos bairros mais populares, estão o Bairro Alto, Cais do Sodré e a Bica, alguns dos lugares mais procurados na altura dos Santos Populares e para as saídas noturnas. Castelo, Mouraria e Alfama alcançam ainda um dos pódios na procura devido à procura do fado.

Em relação aos hotéis, os mais procurados foram para negócios (173) e os familiares (105). Houve também muita procura pelos hotéis de quatro estrelas (94), pelos de três estrelas (66) e pelos que são sustentáveis (20).

Ainda assim, não é só Lisboa que aparece na lista do Tripadvisor. Portugal começa a ser reconhecido como um país turístico no seu todo. É por isso que a Praia da Falésia, em Olhos de Água, na região Algarvia, ficou em 11º lugar das melhores praias mundiais, perdendo para países como o Brasil, Jamaica, Cuba, Espanha e Itália.

Também nos hotéis premiados surge um português, mas desta vez no meio do Atlântico. A Quinta Jardins do Lago, no Funchal, aparecem em 12º lugar e tem uma classificação de cinco estrelas, sendo descrito muitas vezes como “lindíssimo” pelos clientes que lá passam férias.