Troféu da ‘Champions’ em exposição na Fnac do Colombo amanhã

A partir das 17h30 de dia 19 de dezembro (quarta-feira), um dos troféus mais desejados do futebol europeu, o da Champions, ficará exposto em Lisboa, na Fnac do centro comercial Colombo, fez saber a Eleven Sports, promotora da iniciativa, esta terça-feira. A taça da Liga dos Campeões estará em exibição naquele espaço até às 00h00 de dia 20 de dezembro (quinta-feira).

Sente-te um verdadeiro campeão e tira uma fotografia com o troféu da @ChampionsLeague! A Eleven Sports traz a taça à Fnac do Colombo a partir desta quarta-feira, às 17h30. Vem ter connosco! #ForTheFans #ChampionsEleven pic.twitter.com/bHi3YCRj7Y — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) December 18, 2018

Em conjunto com a UFEA, o regulador do futebol europeu, a Eleven Sports quer proporcionar um momento especial “para milhares de pessoas que aproveitarão a oportunidade para tocar e tirar fotos junto da taça”.

“Acreditamos que trazer a taça da ‘Champions’ a Portugal é um momento icónico e único que irá mobilizar um enorme número de fãs não só para a ver ao vivo, mas também para registar o momento através de uma fotografia, e ainda para simbolizar a forte ligação da Liga dos Campeões com a Eleven Sports”, afirmou o diretor de marketing e comunicação da operadora e distribuidora de conteúdos desportivos premium, em Portugal, Nuno Filipe Miranda.

A pensar nesta exposição, a Eleven Sports Portugal tem agendada uma emissão especial, em conjunto com a TVI, esta quarta-feira, a partir das 17h, para falar sobre a maior competição de clubes na Europa e sobre o troféu, a partir da Fnac do Colombo. A emissão especial contará com condução de Pedro Mendonça Pinto, que terá vários convidados que irão fazer o balanço da fase de grupos da conhecida liga milionária e analisar o sorteio dos oitavos de final, com especial enfoque no embate que oporá o FC Porto e a AS Roma, assim como o regresso de Cristiano Ronaldo a Madrid.

Para a diretora de marketing da Fnac Portugal, Inês Condeço, esta iniciativa “é quase um presente de Natal antecipado da Fnac”. “É com grande prazer que a Fnac se associa e dá palco a esta iniciativa. Em Portugal, o futebol é uma modalidade que move multidões e podermos dar a oportunidade aos fãs portugueses de alimentarem esta paixão, de verem e de tocarem na taça da ‘Champions’ ao vivo, e ainda, de registarem o momento para posterioridade, é incrível”, acrescentou.