Trump ameaça ‘shutdown’ se não houver financiamento para o muro

O Congresso foi apanhado de supresa esta sexta-feira, quando o presidente Donald Trump alertou para um longo shutdown caso não seja aprovada a proposta de financiamento para a construção do muro fronteiriço entre os EUA e o México, até à meia-noite de hoje, 21 de dezembro.

O presidente norte-americano promete que parte do governo ficará inativa, no entanto, fontes dentro da Casa Branca admitem que os legisladores parecem estar longe de ceder à pressão de Trump.

Os republicanos aprovaram um projeto de lei esta quinta-feira, 20 de dezembro para injetar mais 5 mil milhões de dólares (cerca de 4.3 mil milhões de euros) na construção do muro do presidente. Espera-se que o Senado rejeite a legislação ao meio-dia de hoje.

A Câmara de Representantes, controlada pelo Partido Republicano já aprovou uma medida de financiamento temporário que exclui o financiamento da parede. Os democratas, cujos votos são necessários para atingir os 60 necessários no Senado, já disseram repetidas vezes que não aprovariam fundos para a construção da barreira. Atualmente, os republicanos detêm uma maioria de 51-49.

Trump vai-se encontrar com os republicanos do Senado às 10h30 (15h30, hora de Lisboa) para “discutir a Lei de Financiamento e a importância da segurança nas fronteiras”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, no Twitter.

President Trump will meet with Senate Republicans this morning at 10:30am to discuss the Funding Bill and the importance of Border Security.

— Sarah Sanders (@PressSec) December 21, 2018