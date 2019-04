Trump ameaça subir tarifas no têxtil, papel, vinho, queijo e azeite: Exportações portuguesas para os EUA em risco?

Donald Trump ameaçou aumentar as tarifas de importação sobre os aviões da Airbus, por considerar que os apoios dados pelos países europeus à fabricante aeronáutica prejudicou a Boeing. Segundo o Governo norte-americano, os subsídios dados pelos países europeus à Airbus levaram a companhia norte-americana Boeing a vender menos 300 aviões. Por isso, Washington pode vir a impor um aumento das tarifas sobre os produtos aeronáuticos fabricados em Espanha, França Alemanha e Reino Unido, países onde a Airbus produz.

Mas a lista do Governo norte-americano não se foca somente na indústria aeronáutica europeiae vai muito mais além, incluindo 317 produtos que podem vir a sofrer um aumento das tarifas. No total, as novas tarifas poderão vir a custar 11,2 mil milhões de dólares por ano (9,93 mil milhões de euros).

“Os produtos que estão enumerados e descritos na secção 2 deste anexo estão a ser analisados para tarifas adicionais de importações no caso de serem o produto de qualquer um dos 28 estados-membros da União Europeia”, segundo um documento do Governo norte-americano.

Em termos de grupos de produtos, Portugal vendeu um total de 2.878 milhões de euros aos Estados Unidos em 2018, mais 1,2% face a 2017: com os combustíveis minerais a liderar a lista (726 milhões de vendas), seguido de máquinas e aparelhos (302 milhões), matérias têxteis (208 milhões), madeira e cortiça (202,7 milhões) e químicos (166 milhões).

Entre os produtos que podem vir a sofrer aumentos encontra-se o vinho, o sexto produto mais vendido por Portugal para os EUA em 2018: as vendas atingiram os 80,9 milhões de euros. A lista também conta com outros produtos alimentares, como azeite, queijos ou fruta.

Donald Trump também ameaça aumentar as tarifas sobre produtos têxteis e vestuário, incluindo: roupa de cama, fatos de homem e de rapaz, ou “sweaters, pullovers, sweatshirts” tanto de algodão como de lã, cobertores ou tapetes.

As roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha foram o quinto produto mais exportado para os EUA em 2018, com as vendas a atingirem os 92,6 milhões.

Também o papel e o cartão está sob foco da administração norte-americana, podendo vir a sofrer aumentos. Os dados do INE relativos a 2018 apontam que as vendas de papel e cartão, não revestidos, tipo usados para escrita ou outros fins gráficos corresponderam a vendas no valor de 108,5 milhões.

Analisando por grupos de produtos, alguns destes produtos foram dos mais vendidos para os Estados Unidos em 2018: Matérias têxteis (208 milhões de euros), alimentares (123 milhões de euros), vestuário (114,5 milhões), agrícolas (46,3 milhões).

Olhando somente para os 10 produtos mais vendidos para os EUA em 2018, as vendas atingiram um total de 1.509 milhões de euros. Dentro deste ranking, os três principais produtos exportados por Portugal para os Estados Unidos são: óleos de petróleo ou minerais betuminosos (723 milhões de euros), pneumáticos novos, de borracha (115,3 milhões), obras de cortiça natural (110,8 milhões).