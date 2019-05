Trump ameaçar subir tarifas das importações chinesas e Wall Street ressente-se

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque estão a negociar em baixa, registando fortes quedas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado aumentar as tarifas às importações chineses sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares a partir de sexta-feira.

O S&P 500 está a cair 1,35%, para 2.905,88 pontos; o tecnológico Nasdaq desvaloriza 1,61%, para 7.719,76 pontos; e o industrial Dow Jones recua 1,31%, para 26.157,27 pontos.

Em dois tweets, Donald Trump ameaçou que, a partir de sexta-feira, a tarifa de 10% sobre as importações chinesas vão aumentar para 25%, sendo que outras importações no valor de 325 mil milhões produtos poderão, brevemente, ser taxados em 25%

“Durante dez meses, a China tem pago 25% em taxas aduaneiras em 50 mil milhões de dólares em [produtos] de alta tecnologia, 10% em 20o mil milhões de dólares noutros produtos. Estes pagamentos são parcialmente responsáveis pelos nossos resultados económicos. Estes 10% aumentarão para 25% esta sexta-feira. No entanto, importações de produtos no valor de 325 mil milhões continuarão a não ser taxados, mas passarão a sê-lo muito brevemente a uma tarifa de 25%”, escreveu Trump no Tweeter.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars….

