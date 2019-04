Trump anuncia visita ao Reino Unido no início de junho

A visita de Estado do presidente norte-americano tem como objetivo reafirmar a relação “firme e especial” entre os EUA e o Reino Unido, de acordo com a equipa do presidente norte-americano. Além do encontro com a Rainha Isabel II, Donald Trump irá participar numa reunião bilateral com a primeira-ministra Theresa May, de acordo com o gabinete presidencial.

Durante a permanência de Donald Trump no Reino Unido, o presidente norte-americano irá, acompanhado da sua esposa Melania Trump, visitar Portsmouth, para comemorar o 75º aniversário do “Dia D”, que “levou à libertação da Europa durante a Segunda Guerra Mundial”, de acordo com nota do gabinete presidencial.

Após esta visita ao Reino Unido, Trump vai deslocar-se a França a 6 de junho, para visitar o cemitério norte-americano Normandia de Colleville-sur-Mer, também no âmbito da celebração do “Dia D”. “Em França, o presidente irá participar num encontro bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron, para reforçar a estreia colaboração dos interesses económicos e de segurança que partilhamos”, esclareceu a Casa Branca.