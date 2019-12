Trump diz que negociações sobre acordo comercial correm “muito bem” e Wall Street sorri

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta quarta-feira, animada com o otimismo dos investidores impulsionado pelas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as negociações com a China sobre uma primeira fase de um acordo comercial estão a correr “muito bem”.

No fecho da sessão esta quarta-feira, o S&P 500 sobe 0,61%, para 3,109.88 pontos; o tecnológico Nasdaq cresce 0,50%, para 8,292.38 pontos; e o industrial Dow Jones valoriza 0,54%, para 27,634.5 pontos.

O aumento do preço do petróleo impulsionou as ações de energia, que foram o setor mais forte do mercado. O petróleo foi o catalisador dos relatórios da OPEP e os seus aliados poderão concordar com cortes mais profundos na produção para aumentar os preços globais.

O West Texas Intermediate subiu 4,2%, para 58,43 dólares por barril, enquanto o petróleo Brent, referência mundial, teve o seu maior ganho desde setembro, subindo 3,6% para 63 dólares.

A Boeing caiu cerca de 0,9% depois da United Airlines ter optado por comprar 50 jatos Airbus 321 para substituir a sua frota envelhecida de Boeings 757.

Na tecnologia, a Amazon registou vendas recorde a nível global durante a Black Friday e a Cyber Monday. De acordo com os dados publicados pela Adobe Analytics, as vendas online nos EUA durante a Cyber Monday subiram quase 20% em relação ao ano anterior, para 9,4 mil milhões de dólares. Entre os dias 1 e 2 de dezembro, os consumidores norte-americanos gastaram 81,5 mil milhões de dólares.