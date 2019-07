Trump está “muito desapontado” com primeiro-ministro sueco por este não ter libertado o rapper norte-americano

O nome Rakim Mayers pode não ser reconhecido, mas se falarmos em A$AP Rocky talvez reconheça o nome proveniente do rap norte-americano.

O rapper ainda se encontra em prisão preventiva na Suécia, após ter agredido um homem em Estocolmo, no fim do mês de junho. O presidente Donald Trump afirmou que ia estabelecer ligações com o primeiro-ministro sueco de forma a ordenar a libertação do artista norte-americano.

No entanto, o rapper continua preso, sendo que nada se alterou desde a conversa entre os dois representantes governamentais. O responsável pela investigação revelou que decidiu “avançar com a acusação das três pessoas suspeitas de agressão, considerando que os factos eram constitutivos de um delito”, num comunicado AFP. O procurador acabou por descartar a tese de legítima defesa.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019