Trump nomeia William Barr para substituir Jeff Sessions como procurador-geral

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que irá nomear William Barr, que já liderou o Departamento da Justiça do ex-Presidente George W. Bush, para o cargo de procurador-geral dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito aos jornalistas esta sexta-feira, e confirmado depois através do Twitter. Trump garantiu que Barr foi a sua “primeira escolha desde o dia 1” e que ele é não apenas “um dos juristas mais respeitados do país”, mas também “um homem incrível, uma pessoa incrível, um homem brilhante”.

….and one of the most highly respected lawyers and legal minds in the Country, he will be a great addition to our team. I look forward to having him join our very successful Administration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018