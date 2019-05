Trump perdeu tanto dinheiro que não pagou impostos durante oito anos

O Congresso norte-americano pediu duas vezes acesso às declarações de impostos de Donald Trump e por duas vezes o acesso foi negado. Mas isso não impediu o jornal norte-americano ‘The New York Times’ de investigar as declarações fiscais do presidente dos EUA.

O jornal acedeu a informação de parte das décadas de 80 e 90, entre 1985 e 1995, e segundo as declarações de impostos, “os números mostram que em 1985, Trump registou perdas de 46,1 milhões de dólares (41,5 milhões de euros) dos seus principais negócios”. Estes negócios incluíam casinos, hotéis e espaços de retalho em edifícios de apartamentos, e ao longo dessa década o agora presidente conseguiu somar perdas de 1,17 mil milhões de dólares (1,04 mil milhões de euros).

“Parece que Trump perdeu mais dinheiro que qualquer outro indivíduo norte-americano que seja contribuinte”, assumiu o jornal depois da análise a alguns ficheiros de acesso público nos Estados Unidos da América.

Na verdade, só em 1990 e 1991, as perdas monetárias de Donald Trump ascenderam os 250 milhões de dólares (223 milhões de euros), em cada um dos anos. Estas perdas bastante significativas fizeram com que, na altura com mais de 40 anos, Trump não pagasse impostos em oito dos dez anos.

Antes de divulgar esta investigação, o jornal falou com o advogado do presidente, que garantiu que as informações eram “falsas” e que “a informação sobre as declarações de impostos e dos negócios de há 30 anos era extremamente incorreta”.

As fontes de rendimento de Trump eram, na altura, tão incertas que o presidente tanto apresentava ganhos como perdas. Apenas num ano, apresentou um salário anual de 67,1 milhões de dólares (60 milhões de euros) e um ganho de 52,9 milhões de dólares (47 milhões de euros) em receitas de juro. No entanto, os ganhos acabavam por ser ultrapassados pelas perdas nos casinos e nos negócios mais arriscados.

Nos impostos de 1995, aos quais o jornal norte-americano teve acesso, o presidente declarou perdas de 915,7 milhões de dólares (818 milhões de euros), o que lhe permitira evitar o pagamento de impostos sob rendimentos de vários milhões de dólares por duas décadas inteiras.

Em 1987, Donald Trump escreveu o livro “Trump: A Arte da Negociação”, onde apresentava diversas dicas e ensinava os seus seguidores mais atentos a negociar. No entanto, o que ninguém sabia e o que Trump não aparentava, era que já estava endividado.

Década de impostos Valor das perdas 1985 51,4 milhões de dólares (45,9 milhões de euros) 1986 99,6 milhões de dólares (89 milhões de euros) 1987 4,5 milhões de dólares (4,02 milhões de euros) 1988 46,6 milhões de dólares (41,7 milhões de euros) 1989 90,3 milhões de dólares (80,7 milhões de euros) 1990 400,3 milhões de dólares (357,8 milhões de euros) 1991 664,3 milhões de dólares (593,8 milhões de euros) 1992 751,1 milhões de dólares (671,3 milhões de euros) 1993 814 milhões de dólares (727,5 milhões de euros) 1994 918,5 milhões de dólares (820,8 milhões de euros) 1995 915,7 milhões de dólares (818,3 milhões de euros)