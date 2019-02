Trump perto de Kim Jong-un, longe de Michael Cohen

A cimeira entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, Donald Trump e Kim Jong-un, que termina esta quinta-feira, deverá encerrar com a produção de um documento conjunto tão vago quanto aquele que emanou da cimeira de Singapura – o que permitirá acomodar todas as expectativas criadas à volta do encontro.

Os dois líderes optaram por mostrar cordialidade em vez de crispação e sorrisos em vez de má disposição – e é precisamente para isso que servem estas cimeiras, recordam os analistas. As expectativas, sob este ponto de vista, não era muitas: o encontro no Vietname não seria nunca o sítio certo para Trump exigir – publicamente – maior comprometimento da Coreia do Norte com a desnuclearização, nem para Kim Jong-un afirmar outra coisa que não fosse precisamente esse comprometimento.

De algum modo, a realização da cimeira é já em si uma vitória política – ainda por cima averbável pelos dois lados do jogo – e fina-se em si mesmo. A única consequência, aquela que importa, é que o entendimento entre os dois países continua e, aparentemente, não há qualquer escolho grave à vista.

O pior de tudo acabará por ser o regresso de Trump aos Estados Unidos, onde o esperam mais um coro de críticas e uma situação política próxima da crise. As declarações de ontem do seu ex-advogado Michael Cohen não podem deixar de incendiar os próximos dias de Trump.

Michael Cohen, que foi durante uma década advogado e ‘homem de mão’ de Donald Trump, lançou em pleno Congresso tremendas acusações ao presidente dos Estados Unidos: conhecimento de antemão do Wikileaks e comprometimento com a campanha de boicote a Hillary Clinton – para além da questão do pagamento a duas mulheres pelo seu silêncio em relação a umas infidelidades, que o Congresso releva mais pelo lado do financiamento ilícito.

Até agora, Trump tem escapado – não totalmente de forma incólume – às investidas de Cohen, que o presidente dos Estados Unidos já apelidou de ridículas e feitas para escapar às suas próprias dificuldades. Mas os analistas consideram que o acumular deste tipo de declarações poderá acabar por fazer mossa ao presidente – já que mais não seja minando-lhe a possibilidade de uma candidatura vitoriosa a um segundo mandato.

Segundo os jornais norte-americanos, as declarações do ex-advogado de Trump transformaram a enorme operação mediática em torno da cimeira num pequeno acontecimento sem importância.