Trump sobe em 25% as tarifas alfandegárias para os produtos chineses

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon atingiu os 205.586,4 milhões de euros, mais 1.802,9 milhões (0,9%) do que no mês anterior, mas menos 29,8% do que no período homólogo. Para isto contribuiu o segmento acionista que subiu 3,0% para 61.942,4 milhões de euros, enquanto o segmento obrigacionista recuou 0,1% para 140.035,8 milhões de euros, segundo dados da CMVM.