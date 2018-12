Tsunami da Indonésia já provocou pelo menos 373 mortes

O tsunami que atingiu a Indonésia já terá provocado pelo menos 373 mortes, e cerca de 128 desaparecidos, confirmou um porta-voz, na segunda-feira.

As equipas de busca de salvamento utilizaram drones e cães para procurar por sobreviventes, sendo que as expectativas apontam para que se encontre mais corpos com a expansão das buscas, refere a Reuters.

Estão ainda contabilizadas cerca de 1400 pessoas que tiveram ferimento devido ao tsunami que atingiu a Indonésia.

O mesmo porta-voz, citado pela Reuters, diz que agora estão a ser alcançadas mais áreas remotas, locais onde se espera encontrar mais vítimas.

A chuva e a pouca visibilidade têm dificultado os trabalhos de busca.