“Turismo é um fator de crescimento, de emprego e de investimento nas cidades”, afirma Fernando Medina

Fernando Medina assumiu esta sexta-feira que “o turismo é hoje um fator de crescimento, de emprego e de investimento nas cidades”. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa marcou presença na conferência de imprensa dedicada ao primeiro fórum mundial de presidentes de câmara da Organização Mundial de Turismo (OMT), para debater os desafios do turismo urbano sustentável. O evento teve lugar nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Para Fernando Medina, o desafio principal com este setor prende-se com o facto de “como conseguir a sustentabilidade do desenvolvimento do turismo”, ja que este trás consigo a “sustentabilidade e da sua compatibilização com dimensões centrais na vida da cidade, seja ao nível do acesso às infraestruturas, transportes, saneamento ou resíduos”.

O autarca sublinha que “é essencial para o desenvolvimento do turismo que a palavra-chave seja sustentabilidade. Não haverá sustentabilidade ambiental e de qualidade de vida, se não tivermos uma sustentabilidade económica no território”.

O “Mayors Forum”, organizado pela OMT, pelo Ministério da Economia, pelo Turismo de Portugal e pela CML tem como tema as “Cidades para todos: construir cidades para residentes e para visitantes” e irá abordar os desafios do crescimento do número de turistas um pouco por todo o mundo.

Neste debate foram também discutidas as soluções que estão a ser implementadas para promover um turismo que gere riqueza mas que seja também sustentável e que respeite e inclua os residentes. Após a conclusão da reunião foi adotada a Declaração de Lisboa sobre “Cidades para todos: construindo cidades para residentes e visitantes”.