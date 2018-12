Turismo no interior vai receber reforço de investimento de 10 milhões

O turismo no interior de Portugal vai receber o investimento de 10 milhões de euros, com uma nova fase de candidaturas aos apoios proporcionados pela Linha de Apoio à Valorização Turística, decidida pelo Governo.

“A Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, criada em 2017, tem sido um instrumento fundamental para dinamizar a procura turística nos territórios de baixa densidade”, explica um comunicado da Secretaria de Estado do Turismo, acrescentando que “a procura turística no interior, aliás, tem crescido de forma assinalável, com as regiões do Centro, Alentejo e Norte a crescerem mais de 20% nos dois últimos anos”.

De acordo com este documento, “o sucesso desta linha levou a que, em junho, fosse lançada uma nova fase de candidaturas, com um orçamento adicional de cinco milhões de euros”.

“O balanço dessa segunda fase é também muito positivo, com mais de duas centenas de candidaturas recebidas”, revela o comunicado.

De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo, “no total, somando as duas primeiras fases desta linha, foram recebidas quase mil candidaturas, tendo sido aprovados até ao momento 216 projetos, com um investimento total associado de 69 milhões de euros e um incentivo de 46 milhões”.

“As candidaturas a esta segunda fase terminaram a 30 de setembro. Mas atendendo à dinâmica deste programa e aos resultados que já se estão a verificar no terreno, bem como o desenvolvimento destes territórios, o Governo decidiu lançar uma nova fase de candidaturas, com um orçamento de 10 milhões de euros”, anuncia o referido comunicado.

A Secretaria de Estado do Turismo garante que “serão apoiados projetos de turismo de natureza; que valorizem recursos endógenos e desenvolvam novos produtos de enoturismo, turismo termal e turismo equestre; que desenvolvam rotas culturais e de turismo militar; e que criem infraestruturas de apoio ao autocaravanismo”.

Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, sublinha que “estamos cada vez mais a abrir o mapa turístico de Portugal, alargando o turismo a todo o território”.

“Quase mil candidaturas a este programa é sinal de que a criação deste instrumento tem sido fundamental para a dinamização do turismo no interior. Por isso é essencial continuar o Programa Valorizar”, defende Ana Mendes Godinho.