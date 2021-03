Turistas britânicos poderão voltar a Portugal a partir de 17 de maio

A partir de 17 de maio, os turistas britânicos poderão escolher Portugal como destino turístico contando que apresentem um certificado de vacinação ou um teste negativo à Covid-19, afirmou a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esta quinta-feira, à “BBC Rádio”.

A notícia chega numa altura que o governo de Boris Johnson se prepara para retirar, a partir de segunda-feira, Portugal da ‘lista negra’ de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido.

“Esperamos receber os turistas britânicos a partir de 17 de maio”, confirmou a governante em entrevista à radio britânica, acrescentando que estes turistas poderiam apresentar um certificado de vacinação válido ou um teste negativo à Covid-19 e que o processo seria “muito simples e descomplicado”.

Durante a mesma entrevista, Rita Marques adiantou também que os britânicos deverão participar no esquema de certificados digitais europeu, com o objectivo de retomar as viagens o mais depressa possível dentro do continente.

A notícia chega numa altura em que a Comissão Europeia se prepara para apresentar, no próximo dia 17 de maio, uma proposta legislativa para criar um livre-trânsito digital que permita retomar as viagens em altura de pandemia de covid-19, comprovando a vacinação ou a recuperação dos cidadãos. O passe pode incluir não só um certificado de vacinação contra a Covid-19, mas também de resultados de teste ou informação de imunidade para pessoas que tenham recuperado da doença.

O Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor de turistas em 2020, representando 16,3% das dormidas de não residentes, apesar do decréscimo de 78,5% face ao ano anterior, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).