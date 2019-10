Turistas são uma ameaça para dragões de Komodo? Indonésia recua nas restrições

As autoridades de segurança da Indonésia recuaram nas medidas de segurança impostas no início deste ano que barrava os turistas de visitar uma ilha com uma elevada população de dragões de Komodo, a partir de janeiro 2020.

De acordo com o ‘The Guardian’, esta terça-feira, o Ministério do Ambiente daquele país declarou que aqueles animais já não estão sob ameaça do turismo em massa na província de Nusa Tenggara. De acordo com o governo indonésio, vivem aproximadamente 1,727 dragões de Komodo naquela ilha que é considerada Património Mundial da UNESCO. “O número de dragões Komodo na ilha Komodo entre 2002 e 2019 tem estado relativamente estável”, afirmou Siti Nurbaya Bakar, ministro do Ambiente à Reuters. “Não existe ameaça de declínio”.

De acordo com o governo indonésio, o número crescente de turistas e a constante interação com estes animais estava a torna-los dóceis o que por sua vez condicionava os hábitos de acasalamento destes animais. Havia também preocupações sobre caçadores que tinham como alvo os dragões e veados Komodo. Em 2018, mais de 176 mil turistas tinham visitado a ilha. Em 2018, Viktor Bungtilu Laiskodat, governador de East Nusa Tenggara, propôs a segmentação de clientes com maior poder económico, aplicando uma taxa de inscrição de 500 dólares. Desta forma, “somente as pessoas com carteiras pesadas podiam [ver os dragões de Komodo]”, disse ele. “Quem não tem dinheiro não pode visitar o parque, pois está destinado apenas a pessoas extraordinárias”.

Apesar de terem sido levantadas as restrições de acesso à ilha, o governador anunciou que vão ser feitas alterações na ilha. Espera-se a abertura de um novo centro de pesquisa de dragões de Komodo no parque, com o ministério a prometer renovar outros pontos turísticos da região.