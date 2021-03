Turquia quer aumentar entendimento económico e estratégico com o Reino Unido

A Turquia continua na sua disposição de encontrar novos parceiros com os quais possa expandir a sua influência geopolítica por um lado, e os seus negócios bilaterais por outro. E se o caso da União Europeia é o mais evidente, o regime turco também está a monitorizar a hipótese de avançar com um entendimento de largo espectro com o Reino Unido.

“O Brexit pode criar novas oportunidades para a fundação de uma parceria estratégica entre a Turquia e o Reino Unido”, dizem especialistas turcos citados pelos jornais do país. Com o longo e em diversas circunstâncias amargo divórcio do Reino Unido com a União Europeia, “as relações bilaterais entre a Turquia e o Reino Unido entraram num novo período definido por oportunidades e incertezas”, referem os especialistas, embora sublinhem as diversas dificuldades com que se possam deparar.

Em declarações ao jornal “Daily Sabah”, Tarık Oguzlu, um académico da Universidade de Antalya Bilim, disse que as relações entre a Turquia, há muito distanciada da União, e o Reino Unido, agora formalmente um país terceiro na perspetiva do bloco, assim como a Turquia, estão prontas para melhorar com uma parceria estratégica.

“Na verdade, antes de o Reino Unido deixar a União , especialmente durante o período após a tentativa fracassada de golpe na Turquia em 2016, as relações bilaterais entre os dois países estavam a começar a arrastar-se para o terreno estratégico. O Reino Unido começou a agir como um país europeu que apoia a Turquia e entende as suas sensibilidades e preocupações únicas”, disse.

Declarando que este também é um conceito compatível com a recente política externa autónoma multidimensional da Turquia e as estratégias de política externa pós-Brexit do Reino Unido, Oguzlu acrescenta que “o Reino Unido também apoiou, ou pelo menos não se opôs, ao papel da Turquia em muitas arenas internacionais, como a Síria, a Líbia e Nagorno-Karabakh, ao contrário de outras grandes potências ocidentais” – não tendo referido a França, que parece subjacente às suas palavras.

Por outro lado, Ayhan Zeytinoglu, presidente da Fundação para o Desenvolvimento Económico da Turquia, confirmou que é muito possível que Ancara e Londres desenvolvam uma relação especial no período pós-Brexit, afirmando que o acordo de livre comércio assinado entre os dois países e os laços económicos e comerciais mais abrangentes construídos pelo acordo serão a sua espinha dorsal.

Será de recordar que, nos últimos dias de 2020, a Turquia e o Reino Unido assinaram um acordo de livre comércio. “Este é um dia histórico para as relações Turquia-Reino Unido”, disse na altura o ministro do Comércio turco, Rushar Pekcan, pouco antes de assinar o acordo com seu homólogo britânico em teleconferência. Pekcan referiu-se ao acordo comercial como o mais importante da Turquia desde a sua união aduaneira de 1995 com a União Europeia, que permite que mercadorias viajem entre os dois blocos sem restrições alfandegárias.

“Também existe uma forte cooperação na indústria de defesa. A inclusão dos setores automóvel e têxtil no acordo aprofundaria a cooperação económica. Além disso, vemos que o Reino Unido adotou uma abordagem equilibrada e moderada em relação à Turquia no campo político. Existem questões delicadas que preocupam ambas as partes, como as bases militares na ilha de Chipre, mas a presença na NATO é outro fator unificador””, explicou Zeytinoglu.

Ali Faik Demir, académico da Universidade Galatasaray, citado pelo mesmo jornal, disse que a dimensão económica das relações bilaterais ganhou mais importância no período pós-Brexit. “O Reino Unido é estrategicamente um país muito importante para a Turquia em termos económicos”, disse, para enfatizar que Londres assinou com a Turquia o seu quinto maior acordo comercial recente, destacando que as preocupações sobre a incerteza pós-Brexit transitaram para novas oportunidades.

Resta saber se o estreitamento das relações entre a Turquia e o Reino Unido será ou não contraproducente em relação à vontade manifestada por Ancara de voltar às negociações com a União Europeia, tendo em vista a sua plena adesão ao bloco europeu.