Uber entra em bolsa a 45 dólares por ação e angaria 8,1 mil milhões

A Uber vai arrancar em bolsa a 45 dólares por ação, um preço próximo do intervalo mínimo definido no prospeto da oferta pública de venda (OPV) – a operação através da qual uma empresa abre o capital em bolsa – entregue no regulador do mercado de capitais norte-americano. Nesse documento, a Uber referia que queria colocar as ações em bolsa com um intervalo de preço entre os 44 dólares e os 50 dólares.

Assim, a este preço, e tendo em conta que vendeu 180 milhões de ações, a empresa foi avaliada em 82 mil milhões de dólares (cerca de 73 mil milhões de euros ao câmbio atual) e angariou 8,1 mil milhões de dólares (cerca de 7,24 mil milhões), segundo o “Wall Street Journal”.

Quer a avaliação da Uber, quer a angariação de capital ficaram abaixo do potencial, que, caso as ações tivessem sido colocadas a 50 dólares, ficariam próximos dos 100 mil milhões e 9 mil milhões de dólares, respectivamente.

Recorde-se que, há três anos, a Uber angariou capital junto de investidores institucionais, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, através da venda de ações a um preço unitário de 48,77 dólares.

Ainda assim, trata-se da maior OPV desde a entrada em bolsa do Facebook que, em 2012, abriu o capital no índice Nasdaq, com uma avaliação superior a 100 mil milhões de dólares.