Ulrich, Ricciardi, Queiroz Pereira, Ramalho e Francisco Cary na lista de testemunhos do processo BES

O despacho final da acusação assinado por um grupo de magistrados do Ministério Público liderado por José Ranito, há um ponto sobre a “prova testemunhal e por tomada de declarações”, onde elencam as pessoas que foram ouvidas pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) ao longo dos seis anos de investigação, do processo Universo Espírito Santo.

De acordo com o Código de Processo Penal, e “porque o procedimento se revela de excecional complexidade”, e também dado o período temporal em causa, “o número de pessoas (ofendidos) envolvidos, os valores pecuniários apurados, o número de crimes imputados, a extensão da prova documental, o Ministério Público indica um

número de testemunhas cuja audição se requer, superior a 20”. No caso concreto contámos 122.

Quem está entre as testemunhas de um processo de investigação desencadeado em 2014 e que teve ontem o seu desfecho? Encontrámos Fernando Ulrich, presidente não executivo do BPI e à data da resolução do BES, em 2014, CEO do banco. Mas também José Maria Ricciardi, que era presidente do BES Investimento – o banco contratado para a construção dos programas de papel doméstico da ESI e Rioforte, em setembro de 2013, desconhecendo a realidade de ocultação de passivo, que o despacho de acusação apelida de “desconformidades nas contas da ESI”.

Segundo os relatos que constam do processo José Maria Ricciardi afirmou a Ricardo Salgado que iria dar conhecimento da situação à supervisão e que desconhecia o estado das contas da ESI. Isto é a acumulação de 1.300 milhões de euros de dívida na ESI era o resultado de perdas, pelo menos, desde 2009, e que não estava visível no balanço da empresa.

Da família Espírito Santo surgem ainda como testemunhas Peter Brito e Cunha, ex-presidente da Tranquilidade que foi pressionado a investir 150 milhões de euros em papel comercial da Rioforte, nos últimos dias de Ricardo Salgado à frente do BES e Carloto Beirão da Veiga, o administrador do Fundo da Herdade da Comporta.

Na lista de testemunhas está também Francisco Cary, atual administrador da Caixa Geral de Depósitos, e à data administrador do BESI, e António Ramalho, atual presidente do Novo Banco.

Mas também Pedro Queiroz Pereira, que morreu em agosto de 2018. Recorde-se que em 2013, dispara um conflito do empresário da Semapa com Ricardo Salgado que se saldou numa disputa judicial em que foi colocado em

destaque uma possível viciação das contas das holdings do GES, facto que, terá sido revelado à supervisão bancária no segundo semestre de 2013.

Queiroz Pereira acusava Ricardo Salgado de pretender capturar liquidez fora do GES, através do Grupo Semapa, e como tal prosseguir uma tentativa de assumir controlo parcial deste Grupo.

Sobressai na lista ainda Rita Amaral Cabral, próxima de Marcelo Rebelo de Sousa e à data administradora não executiva do BES, e Sikander Sattar, que liderava a auditora KPMG. Para além de Helder Batáglia, ex-líder da Escom, que confessou aos procuradores que não se dizia que não a Ricardo Salgado. Para o Ministério Público acabou por se tornar fundamental o testemunho de Helder Batáglia noutro processo, a Operação Marquês.

Também o construtor José Guilherme que deu 14 milhões de euros a Ricardo Salgado, e que o ex-presidente do BES justificou como sendo uma liberalidade, isto é, um presente pessoal do construtor que era cliente do banco e tinha crédito concedido pela instituição.

O maior construtor civil da Amadora decidiu investir em Angola porque teria convencido anos antes por Ricardo Salgado. Por isso, e pelo apoio que o banqueiro lhe deu para que entrasse em Angola como um dos maiores investidores imobiliários em Luanda, o empresário resolveu agradecer-lhe com uma transferência de 14 milhões de euros para uma conta pessoal de Ricardo Salgado na Suíça.

Ricardo Salgado é um dos 25 arguidos, 18 pessoas e sete empresas, acusados pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), que durante quase seis anos tentou desvendar uma complexa teia de empresas e esquemas financeiros que levaram ao colapso do universo Espírito Santo, em 2014.

Eis a lista de testemunhas que constam do despacho de acusação

