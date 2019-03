“Um resultado histórico e virtuoso”: António Costa reage ao melhor défice em democracia

O primeiro-ministro classificou o défice de 0,5% do PIB no ano passado como “histórico e virtuoso”. António Costa reagiu através do Twitter à divulgação dos dados do Instituto Nacional de Estatística desta terça-feira.

“Portugal reduziu o défice para 0,5% e a dívida para 121,5%. Um resultado histórico e virtuoso, que não resulta do corte na despesa nem do aumento dos impostos mas do crescimento da economia, do emprego e da recuperação da credibilidade internacional que reduz a despesa com a dívida”, escreveu António Costa num post na rede social.

O primeiro-ministro destacou ainda que a redução do défice “resulta de uma política que devolveu confiança, através da melhoria do rendimento das famílias e o apoio ao investimento das empresas”.

Para António Costa o cenário macroeconómico é um indicador de que o País está agora melhor preparado “para a conjuntura internacional e para continuar a reforçar o investimento público”.

Esta redução resulta de uma política que devolveu confiança, através da melhoria do rendimento das famílias e o apoio ao investimento das empresas. Agora estamos mais bem preparados para a conjuntura internacional e para continuar a reforçar o investimento público. — António Costa (@antoniocostapm) March 26, 2019

O défice orçamental fixou-se em 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, ligeiramente abaixo do valor previsto pelo ministro das Finanças, no Parlamento em fevereiro. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta terça-feira, dão razão ao Governo para sorrir, depois de ter revisto em baixa o rácio inscrito no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) no Programa de Estabilidade, em abril do ano passado, de 1,1% do PIB para 0,7%.