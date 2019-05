Unbabel eleita terceira melhor startup da Europa

A Unbabel, startup portuguesa que alia a inteligência artificial com pós-edição humana à tradução automática, foi eleita ontem pela Tech5, competição organizada pela The Next Web (TNW) e pela Adyen e que decorreu em Amsterdão, como a terceira melhor scale up europeia e a melhor em Portugal. A startup portuguesa atinge assim um lugar cimeiro numa das maiores competições mais ambicionadas por qualquer empresa europeia.

A Tech5. que decorreu ontem à noite em Amesterdão, pretende destacar as mais jovens scaleups e startups de rápido crescimento em todos os países europeus e em Israel com base no desempenho, crescimento e potencial. Os critérios incluem rondas de investimentos, crescimento da equipa, cobertura da media e impacto social e a Unbabel alcançou o terceiro lugar do pódio nesta competição.

De acordo com Vasco Pedro “chegar ao pódio desta competição é o corolário de um caminho e de uma visão que é trabalhada todos os dias por uma equipa de mais de 200 pessoas. Estamos a assistir a um momento empolgante na tecnologia da tradução e da tradução automática em particular. É com enorme entusiasmo que vemos este reconhecimento de entidades tão importantes como a TNW e a Adyen”.

O CEO e co-fundador da Unbabel acrescenta que “com a nova tecnologia neural aliada à camada humana de tradução, estamos a derrubar as barreiras linguísticas e a permitir que os nossos clientes ofereçam níveis melhores do que nunca de atendimento ao cliente”.

Recorde-se que a Unbabel já tinha sido reconhecida por outras entidades de grande prestígio na Europa e no mundo como a Wired, entre outras.