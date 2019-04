União Europeia concorda em adiar Brexit até 31 de outubro

A União Europeia e o Reino Unido acordaram uma nova data limite para o Brexit. Os 27 países concederam aos britânicos uma extensão até 31 de outubro e que Theresa May aceitou. O anuncio foi feito pelo Presidente do Conselho Europeu.

Uma revisão será feita em junho, quando condições impostas ao Reino Unido serão avaliadas, entre elas a participação nas eleições para o Parlamento Europeu.

“Isso significa que o Reino Unido terá mais seis meses para encontrar a melhor solução possível”, escreveu Tusk, no Twitter. Até lá o Reino Unido poderá negociar e mudar o texto da declaração política, mas não o do acordo de retirada; e terá o direito de desistir do processo de saída e, então, cancelar o Brexit.

“Por favor, não desperdicem este tempo”, pediu Tusk.

Ao cabo de uma “maratona” negocial concluída perto das 02h00 locais (01h00 de Lisboa), a UE a 27, que há três semanas já prolongara a data do ‘Brexit’ de 29 de março até 12 de abril, decidiu conceder uma nova extensão, solicitada pela primeira-ministra Theresa May, desta feita mais longa, para lhe dar tempo para alcançar enfim uma maioria positiva no parlamento britânico que permita a aprovação do Acordo de Saída, chumbado já por três vezes pela Câmara dos Comuns.

O novo prolongamento do Artigo 50.º “exige” a participação do Reino Unido nas eleições europeias (23 a 26 de maio) e contempla uma revisão intercalar do processo de saída do Reino Unido da União Europeia por ocasião do Conselho Europeu de 20 e 21 de junho próximo.