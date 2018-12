União Europeia e Itália chegam a acordo sobre orçamento para 2019

A União Europeia e o governo italiano chegaram esta quarta-feira a acordo sobre a nova proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019). O anúncio foi feito pelo comissário europeu Valdis Dombrovskis.

A lot of hard work and negotiation went into finding solution on the Italian budget. Let's face it: the solution on the table is not ideal. But it allows us to avoid an Excessive Deficit Procedure at this stage, provided that the agreed measures are fully implemented #EU #Italy

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 19, 2018