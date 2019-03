Universidade da Califórnia aposta na língua de Camões

A Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, nos Estados Unidos, vai lançar dois cursos em Língua Portuguesa e Estudos Portugueses no próximo ano letivo, fez saber a portuguesa Inês Lima, em fevereiro, aquando da inauguração do novo Instituto Português Além-Fronteiras daquela universidade.

“O ensino de língua portuguesa nesta universidade tem já várias décadas. Neste momento estão em preparação cursos de Literatura Portuguesa, Brasileira e de Cultura Açoreana, para a abertura de uma variante em Estudos Portugueses”, explicou a coordenadora deste projeto ao Educação Internacional.

Atualmente, existem dois cursos de “nível inicial e intermédio” em Língua Portuguesa e Cultura dos Países de Língua Portuguesa, que conta com um total de 59 alunos inscritos. “E a procura está a aumentar”, contou Inês Lima. Será por esse motivo que o próximo ano letivo contará com mais dois cursos em Língua Portuguesa e Estudos Portugueses.

“A Califórnia é o estado com o maior número de luso-americanos, cerca de 350 mil”, sublinhou a professora natural da cidade do Porto.

Os três cursos já existentes focam-se “numa abordagem comunicativa e desenvolvem as componentes da fala, escrita, leitura e compreensão oral”. Quanto aos dois novos cursos em preparação – Literatura Portuguesa, Brasileira e de Cultura Açoreana –, Inês Lima disse que serão “ministrados em inglês”, mas futuramente, “os cursos de literatura” poderão vir a ser lecionados na língua de Camões.

Fruto dos cursos e projetos já existentes cresce também o interesse por Portugal. A professora salientou que são “vários os alunos” da Califórnia que têm interesse em ter uma “experiência de estudo em Portugal continental e nos Açores” – “destacam-se os alunos de Ciências Agrárias [área dos laticínios, enologia, etc.]. Esta Universidade oferece, também, cursos no campus de Stanislaus, que possui o seu próprio Centro de Estudos Portugueses e nos campi das cidades de Chico e Fullerton”.

Há também noutros pontos da Califórnia cursos de especialização em Estudos Portugueses e Brasileiros, nomedamente, na Universidade Estadual de San Diego e na Universidade de Califórnia em Davis. “A Universidade da Califórnia em Los Angeles e Berkeley tem, ainda, programas de doutoramento em estudos portugueses”, salientou a portuguesa que já lecionou na Universidade de Massachusetts, em Darmouth.

Os dois novos cursos surgem por iniciativa do Instituto Além-Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia, criado no último mês, que “consiste numa parceria entre as Faculdades de Artes e Humanidades, Ciências Agrárias e Ciências Sociais”, explicou Inês Lima. O objetivo é tornar este instituto no “centro de recursos culturais, literários, pedagógicos e de pesquisa acerca da experiência da comunidade luso-americana na Califórnia, com uma ênfase especial na comunidade açoreana, de onde é originária a maior parte dos luso-descendentes deste estado”, acrescentou. Mas também tem o objetivo de divulgar a cultura portuguesa em geral, bem como a de outros países de língua portuguesa.