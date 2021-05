Variante “de preocupação” indiana representa 5% dos casos de Covid-19, aponta epidemiologista

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, referiu esta sexta-feira que a variante da India é a que de momento suscita preocupação, sendo que representa 5% dos casos de Covid-19.

Durante reunião do Infarmed onde foi apresentado o ponto de situação da doença no país, Manuel Carmo Gomes referiu-se à variante indiana como a “variante de preocupação”.

“Não sabíamos o que esperar porque esta sim apareceu numa altura em que a população portuguesa já tinha um elevado grau de imunidade. No entanto, penso que foi um bocadinho surpreendente para todos não termos casos em abril e em maio estarmos com 5% dos casos com covid-19 causados por esta variante”, explicou o especialista.

Quanto à variante do Reino Unido, o epidemiologista destacou que “rapidamente passou de uma variante que nos trouxe muita preocupação e neste momento eu diria que não é preocupante”. “Nove em cada 10 casos de covid-19 em Portugal são causados pela variante do Reino Unido”, acrescentou.

Relativamente à variante do Brasil, associada a Manaus, segundo Manuel Carmo Gomes, “existiam ótimas notícias no princípio, não sabíamos como as coisas iam correr e no entanto nos primeiros meses ela não se espalhou”. “Tivemos níveis muito residuais, isso foi ótimo, depois fomos surpreendidos quando no mês passado tivemos um aumento de dez vezes”, recordou.

“O mesmo aconteceu com a variante da Africa do Sul, um bocadinho mais cedo. Esta apareceu um mês antes e teve transmissão comunitária um mês antes”, completou Manuel Carmo Gomes.