Variante Delta tão contagiosa quanto a varicela e mais transmissível do que gripe sazonal, diz estudo

Um estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, citado esta sexta-feira pelo “New York Times” (NYT) revelou que a variante Delta é tão contagiosa quanto a varicela e mais transmissível do que a gripe sazonal.

Rochelle P. Walensky, diretora da agência, reconheceu esta semana que as pessoas vacinadas e infetadas com a variante Delta carregam o vírus tanto no nariz como na garganta, tanto quanto as pessoas não vacinadas e podem espalhá-lo com a mesma rapidez. Segundo o estudo do CDC, a variante Delta é mais transmissível que os vírus que causam a gripe sazonal e varíola, e é tão contagiosa quanto a varicela.

O CDC aponta que a variante Delta é muito mais contagiosa, tem maior probabilidade de quebrar as proteções oferecidas pelas vacinas e pode provocar doenças mais graves do que todas as outras estirpes conhecidas do vírus. O próximo passo imediato para o CDC é “reconhecer que a guerra mudou”.

A predominância da variante Delta tem se verificado em vários países. Nos EUA esta semana, o aumento de casos da variante Delta levaram os americanos a determinar novamente obrigatório o uso da máscara. Por sua vez, em Portugal os especialistas do Infarmed revelaram na reunião desta semana que a variante Delta representava 98,6% das infeções por covid.

“A variante Delta espalhou-se muito rapidamente por todo o país, que está em todas as regiões com uma prevalência superior a 95%. É uma variante muito mais transmissível e com mais cadeias de transmissão. Não há muito mais para descobrir deste vírus no que diz respeito a novas mutações, mas há novas combinações de mutações. A vacina tem sido eficaz com todas as mutações”, sublinhou o microbiologista João Paulo Gomes, do Instituto Nacional Ricardo Jorge.

Os dados desta sexta-feira da Direção Geral de Saúde (DGS) indicam que o país tem um total de 966.041 casos confirmados de Covid-19, mais 2.595 desde ontem. O número de vítimas mortais do novo coronavírus subiu para os 17.344 verificando-se mais 14 vítimas mortais nas últimas 24 horas.