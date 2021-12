Variante Ómicron pode “sobrecarregar” sistema de saúde do Reino Unido, afirma epidemiologista

A variante Ómicron tem o potencial de “sobrecarregar substancialmente” o sistema de saúde britânico (NHS – sigla em inglês) e causar até dez mil hospitalizações por dia se for tão contagiosa quanto a variante Delta, de acordo com um dos cientistas que ajudou a criar a estratégia britânica de combate à pandemia de covid-19, segundo o “The Guardian”.

Neil Ferguson, epidemiologista matemático do Imperial College London, disse que o Reino Unido já estava a atravessar uma “onda de infeção muito explosiva” com a nova variante que, no seu entender, pode levar a “uma onda bastante explosiva de hospitalizações”, dependendo da gravidade da doença causada pela Ómicron.

“Infelizmente, a maioria das projeções que temos até agora é de que a vaga da Ómicron poderá sobrecarregar substancialmente o NHS, atingindo níveis máximos de admissões de dez mil pessoas por dia”, em entrevista ao “The Guardian”.

Ferguson acrescentou que o número poderia ser alcançado “em meados de janeiro”, mas observou que o impacto sobre as mortes ainda não é claro. O cientista também acrescentou que a projeção foi baseada em suposições sobre a capacidade da variante de escapar da proteção existente e a premissa de que a Ómicron era semelhante à variante Delta em termos da gravidade da doença que causa.

Ferguson referiu, no entanto, que ainda há poucos dados sobre a gravidade da doença causada pela nova variante, e que não foi necessariamente o caso de os vírus evoluírem para causar doenças menos graves – tal situação só ocorre se favorecer a sua transmissão. Com a Covid-19, como “99% da transmissão ocorre antes mesmo de alguém chegar ao hospital”, a gravidade da doença é “uma pressão de seleção muito pequena”.